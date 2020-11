La Maddalena: sindaco Lai a "Nova", elezione momento impagabile ma anche grande responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mancano tuttavia le criticità, come per esempio quelle relative all’ospedale Paolo Merlo. "La struttura sanitaria non è stata chiusa – precisa il sindaco –. Alcuni reparti sono stati sospesi, come il punto nascita, mentre altri sono stati depotenziati. La materia è di competenza regionale ma porteremo avanti importanti rivendicazioni insieme alle opposizioni". Le carenze a livello sanitario, specifica d’altronde Lai, "non hanno colore politico" men che meno in una fase di pandemia globale. "La nostra amministrazione inizia a lavorare nel periodo peggiore di sempre. Una emergenza sanitaria globale", ha detto Lai, secondo cui "a livello locale servirà un grande senso di responsabilità da parte di tutti, è necessario seguire alla lettera le nuove regole che hanno cambiato il mondo". Il neo sindaco, tuttavia, dimostra di avere fiducia nella città che si appresta ad amministrare. "I cittadini di La Maddalena hanno sempre dimostrato di avere la testa sulle spalle. Lo faranno anche in questa occasione", ha concluso. (Les)