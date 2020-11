Napoli: de Magistris chiede a governo incontro per affrontare situazione tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato oggi al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e alla sottosegretaria Ministero dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli una lettera sulla situazione del trasporto pubblico non di linea in città. Nella nota, indirizzata anche alle organizzazioni sindacali di categoria, il primo cittadino ha evidenziato che "nelle ultime settimane le organizzazioni sindacali e i raggruppamenti di operatori del settore hanno fortemente segnalato e denunciato una, ormai, drammatica insostenibilità delle condizioni di migliaia di tassisti della città di Napoli. Dopo il periodo, contrassegnato da un'assenza quasi totale di passeggeri, in particolare nei mesi marzo, aprile e maggio, la timida ripresa successiva è, ben presto, svanita con il diffondersi, purtroppo, dell'epidemia e da diverse settimane è quasi azzerata. Si registrano lunghe file di auto ferme nei posteggi, scarsissima attività, ma costi fissi che rimangono tali e guadagni inesistenti a causa della progressiva chiusura delle attività commerciali e produttive e del crollo delle presenze turistiche. Eppure la categoria, a Napoli, non è rimasta inerte e ha formulato diverse proposte a prezzi vantaggiosi rivolte all'utenza, con particolare riferimento ai settori più disagiati, per facilitare la mobilità diversa dal trasporto pubblico di linea. Ciò purtroppo, non è stato però sufficiente ad invertire il trend negativo". (segue) (Ren)