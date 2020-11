Infrastrutture: De Micheli, soddisfazione per ripresa lavori autostrada Asti-Cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, scrive su Facebook che "è una soddisfazione importante aver comunicato oggi la ripresa dei lavori per l'ultimazione dell'autostrada Asti-Cuneo, anche se in videoconferenza, agli amministratori e ai parlamentari piemotesi. Un'infrastruttura attesa da tanto tempo - prosegue De Micheli - e che avrà una ricaduta importante per i collegamenti in tutto il Nord Ovest. Di un'opera bloccata si parla tantissimo, ma quando riparte smette di essere interessante. Tuttavia - scrive ancora De Micheli - questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che dobbiamo valorizzare insieme. Al ministero in questi mesi abbiamo compreso gli ostacoli da rimuovere per far ripartire i cantieri e siamo intervenuti. Nelle prossime settimane le prefetture organizzeranno incontri sui territori per valutare insieme e concertare l'apertura dei lavori". (Rin)