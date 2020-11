Piemonte: Regione, 7 milioni con il Bando cultura, mercoledì la pubblicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte comunica che sarà pubblicato mercoledì 4 novembre l’avviso pubblico contenente l’apertura del Bando Cultura 2020. Enti e associazioni culturali del settore dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle attività espositive, della divulgazione, dell'educazione culturale, delle biblioteche e degli archivi, degli istituti culturali e degli eco-musei riceveranno dalla Regione i fondi previsti dalla legge regionale 13/2020. «La Regione Piemonte - spiegano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Vittoria Poggio -, in un momento estremamente complesso e difficile come quello che stiamo vivendo a causa della crisi per il Covid, continua a essere al fianco di tutti i suoi operatori e delle sue categorie economiche e produttive. E il mondo della cultura rappresenta un comparto strategico non solo per il presente ma anche per il futuro del nostro territorio. Gli oltre 7 milioni di euro del bando per sostenere le nostre attività culturali si sommano ai 3 milioni di euro che abbiamo già destinato al bonus cultura per sostenere gli operatori e l’indotto, che rappresentano una delle categorie più colpite e penalizzate dalla crisi generata dalla pandemia». (Rpi)