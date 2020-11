Piemonte: Regione, vertice con ministro De Micheli su grandi opere, decreto pronto per avvio cantiere Asti-Cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture piemontesi sono state al centro di un vertice in videoconferenza oggi tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale ai Trasporti e Opere Pubbliche Marco Gabusi e i rappresentanti istituzionali dei territori. Tre le questioni sul tavolo: il completamento dell’Autostrada Asti-Cuneo, il ripristino della viabilità del Colle di Tenda devastato dall’alluvione del 2 e 3 ottobre e la ricostruzione del ponte di Romagnano Sesia, anch’esso spazzato via dalla furia della tempesta Alex. Per quanto riguarda l’Asti-Cuneo "per completare tutta la parte autorizzativa per l’apertura del cantiere – ha confermato il ministro De Micheli - oggi firmerò il decreto interministeriale, che sarà controfirmato dal Ministro dell’Economia. Sottolineo la richiesta molto forte da parte dei parlamentari di poter seguire i tempi autorizzativi delle opere connesse alla realizzazione dell’autostrada. Per questo abbiamo previsto per la definizione più puntuale, sia delle opere connesse alla realizzazione dell’autostrada, sia dei tempi del cantiere, una metodologia già utilizzata: chiederemo ai Prefetti di convocare dei tavoli alla presenza del concessionario, delle istituzioni regionali e comunali per poter valutare l’impatto delle attività". Nel corso dell’incontro è emersa la richiesta del territorio per l’accesso gratuito agli ospedali di Alba e Bra dall’autostrada. "Su questo – ha specificato il ministro De Micheli - occorre fare ancora un approfondimento quando avremo definito i dettagli di pedaggiamento e avviare il dialogo con il concessionario con l’obiettivo di rispondere positivamente alla richiesta". "I disagi per l’apertura dei cantieri dell’Asti-Cuneo il territorio li sopporterà volentieri, perché da 30 anni soffriamo quelli dovuti alla mancanza della strada e nei decenni passati non si è visto aprire nessun cantiere", ha commentato il presidente Cirio, rassicurando il Ministro sulla reazione del territorio all’apertura dei lavori. (segue) (Rpi)