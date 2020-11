Infrastrutture: Viveracqua Hydrobond 2020, conclusa terza emissione per 248 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei), spiega la nota, ha agito come unico investitore nei titoli a 24 anni, sottoscrivendo il 50 per cento del totale finanziato per 124 milioni di euro. Kommunalkredit Austria ha agito come unico investitore nei titoli a 17 anni per 74 milioni di euro e Cassa depositi e prestiti ha investito nei titoli a 14 anni con 30 milioni di euro. Altri investitori istituzionali nel comparto short per ulteriori 20 milioni di euro sono stati Volksbank, Banco di Desio e della Brianza, Fondo Pensione - Solidarietà Veneto e Banca Valsabbina. Il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Banca Finint e dallo Studio legale Cappelli Rccd ha agito in qualità di arranger, collocatore e consulente legale dell’operazione. Banca Finint agirà anche con diversi ruoli in qualità di agente della società veicolo (tra cui quello di servicer), mentre Sinloc ricoprirà il ruolo di Monitoring Agent. Bei e Cdp sono state assistite dallo Studio legale Legance, mentre Kommunalkredit Austria è stata assistita da un team dedicato dello Studio legale Cappelli Rccd. "Un'operazione della portata di Viveracqua Hydrobond 2020 richiede un terreno preparatorio consolidato: non sarebbe stata possibile senza la stabile collaborazione tra gestori idrici pubblici veneti", ha commentato la presidente del Consorzio Viveracqua Monica Manto. (segue) (Com)