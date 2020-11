Abruzzo: Paolucci (Pd), Marsilio minimizza su dati pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Si tratta di chiarimenti urgenti, anche perché proprio a conferma di queste lacune, oggi sulla stampa il Comitato tecnico scientifico che supporta il governo nelle scelte inerenti i provvedimenti per ridurre i contagi da coronavirus, indica l'Abruzzo fra le Regioni ad alto rischio, con indice rischio di trasmissione non valutabile - ribadisce l'ex assessore alla Sanità Paolucci -. La Regione è collocata fra quelle dove la situazione è da monitorare attentamente per via della sua gravità o per la mancanza di una cognizione precisa, altro che terza regione con le migliori risposte d'Italia come il presidente vantava, prima di smentirsi clamorosamente con l'appello d iieri. Il centrosinistra ha già chiesto che l'esecutivo venga a riferire in Commissione a che punto è l'attuazione delle azioni annunciate nella riunione del 29 settembre, ma ora è indispensabile che sia Marsilio a dire cosa sta facendo e cosa ha fatto in questi mesi e, soprattutto, quale rischio abbiamo realmente e qual è il reale grado di saturazione delle strutture sanitarie, visto che il suo dietrofront è gravissimo e allarmante sia per la comunità che per chi sta operando in trincea. A tale proposito dica anche qual è l'indice di impiego delle risorse umane che ci risulta sia notevolmente basso rispetto a quanto necessario, nonostante le importanti risorse messe a disposizione dal governo nazionale".