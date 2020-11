Irpinia: Coldiretti, bene via libera Ministero a modifica disciplinare vini Docg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Greco di Tufo Docg, ha fatto inoltre sapere Coldiretti, è stato chiesto di eliminare l'aggettivo "bianco" e di inserire le nuove tipologie: "Greco di Tufo riserva" e "Greco di Tufo Spumante riserva". Anche in questo caso con l'inserimento del periodo minimo di invecchiamento per la tipologia riserva, oltre all'inserimento delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. Per la tipologia "Spumante" vengono ampliate le tipologie zuccherine previste, nelle caratteristiche al sapore, portando il limite massimo alla tipologia "extradry". Infine, viene accolta la possibilità dell'irrigazione di soccorso. Acampora ha affermato: "Coldiretti Avellino è convinta che queste modifiche spingeranno la qualità della produzione, sostenendo il marketing delle aziende vitivinicole e rafforzando il racconto del terroir d'Irpinia. Un valore immateriale che dobbiamo difendere strenuamente, soprattutto in questo momento difficile, e per il quale Coldiretti ha voluto la nascita del Distretto di Qualità Vini d'Irpinia". (Ren)