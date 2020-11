Campania: Iannone (Fd'I), ospedali salernitani al collasso, De Luca non ha fatto nulla per la sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid è rimasto in attesa al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania (Sa), trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli. Una vicenda gravissima che conferma che la Sanità in Campania è allo sbando. E l'unico colpevole è il presidente De Luca, il quale per mesi si è vantato dai teleschermi delle sue capacità, della sua risolutezza e della sua efficienza. Ma la verità adesso viene a galla: De Luca non ha fatto nulla in questi mesi se non prendere in giro i campani. Non ha neanche aumentato i posti letto e la prova è il collasso nel quale si trova la Sanità della parte Sud della provincia di Salerno". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di Fd'I in Campania.(Ren)