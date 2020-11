Campania: Iovino (M5s), basta sceriffate ora De Luca collabori col governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tempo della propaganda, dei meme, delle scenette che alimentavano i testi di Crozza, dei lanciafiamme e delle sceriffate è finito il 21 settembre scorso. E' ora che qualcuno dica al governatore della Campania che le elezioni sono in archivio, che ha ottenuto il suo scopo tra paura e patetiche gag, ma che ora è il momento di vestirsi da uomo di Stato". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile campano per i rapporti interni Luigi Iovino: "Le spiritosaggini da quattro spiccioli nelle dirette Fb hanno sempre più il sapore di un'offesa ai danni di chi soffre in un letto di ospedale, di chi attende per settimane assistenza recluso in casa, di chi ha perso un parente caro e dei padri che temono di non poter mettere un piatto a tavola e di tutti quei lavoratori, commercianti e imprenditori a un passo dal baratro. C'è una regione intera che chiede a Vincenzo De Luca di essere ascoltata". (segue) (Ren)