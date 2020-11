Covid: Sardegna, ridotte le attività negli ospedali "Brotzu" e "Businco" di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop alle attività ambulatoriali non urgenti e sospensione dell'attività sanitaria erogata in regime di libera professione all'interno dell'Azienda. Non basta: l'attività diagnostica per immagini e di laboratorio sarà garantita solo per le urgenze e nei casi non ulteriormente differibili. Sono alcune delle misure che scatteranno da domani e fino al 15 novembre negli ospedali "Brotzu" e "Businco" di Cagliari, gestiti dall'Azienda ospedaliera "Brotzu" in seguito all'aumento dei casi di Covid-19 in Sardegna. I due nosocomi sono impegnati a garantire l'assistenza per tutte quelle patologie gravi che continuano a colpire numerose persone. "Vengono garantite invece tutte le prestazioni urgenti e non differibili - si legge in una nota -. È vietato l'accesso agli ambulatori agli accompagnatori dei pazienti ad eccezione dei casi in cui i pazienti non siano autosufficienti. Le attività programmate e le attività chirurgiche in elezione, non più differibili, saranno garantite, attraverso il percorso della pre-ospedalizzazione previsto per ciascun presidio. Restano sospese le visite ai pazienti ricoverati salvo eventuali eccezioni che saranno valutate dalla direzioni mediche. Viene sospesa anche l'attività dei bar nei due ospedali". (Rsc)