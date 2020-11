Trasporto aereo: Enac, Dta e comune di Bari insieme per monitorare territorio con droni e satelliti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire la sicurezza dei Sapr in volo, prosegue la nota, è necessario un sistema di gestione del traffico denominato Utm (Unmanned trafic management), nello spazio aereo al di sotto dei 150 metri di altezza. La piattaforma in via di sviluppo prevede una stazione Utm, specializzata in missioni di monitoraggio ambientale e la personalizzazione del servizio di monitoraggio all’interno della piattaforma Rhethicus con lo sviluppo di workflow di gestione del contenuto informativo direttamente nella piattaforma cloud che lo eroga. Grazie alla possibilità di avvalersi delle più moderne tecnologie per l’acquisizione di informazioni da remoto, beneficeranno dei servizi le pubbliche amministrazioni, i liberi professionisti a vario titolo coinvolti nei processi di pianificazione e progettazione, erogatori dei servizi specifici e i cittadini che vedranno le loro città gestite in modo più efficiente. Le attività relative all’elaborazione di regolamenti da utilizzare nello spazio aereo verranno svolte presso l’aeroporto di Grottaglie, in collegamento con il Drone living lab del comune di Bari. "È motivo di orgoglio constatare che il lavoro fatto insieme al comune di Bari e al Dta abbia portato alla sottoscrizione dell'accordo segnando uno step strategico nella concreta attuazione del concetto di urban air mobility: la sinergia tra istituzioni, industria e ricerca è volta a incentivare lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi che, in questo caso partendo dal Sud Italia, contribuiscano a creare un nuovo modello di mobilità e migliorare la vita dei cittadini", ha commentato il già presidente di Enac Nicola Zaccheo. (segue) (Com)