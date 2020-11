Infrastrutture: viceministro Cancelleri, 60 milioni per risanamento strutturale della rete siciliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggiudicate le prime sei gare d'appalto, su un totale di dodici previste, per il risanamento strutturale di opere che riguardano la rete stradale e autostradale siciliana: un ulteriore investimento che si va ad aggiungere a quelli effettuati o già programmati, milioni di euro mai visti prima in Sicilia, che serviranno ad ammodernare le infrastrutture del territorio, a dare lavoro e portare sviluppo nella regione più a Sud d'Italia. Così in una nota il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, parlando di una "ennesima dimostrazione dell'attenzione che il governo Conte ha per la Sicilia" e per la necessità di "colmare il gap infrastrutturale che c'è tra l'isola e il resto del paese". Un'importante boccata d'ossigeno, ha commentato il viceministro, per la rete stradale della mia Sicilia, ottenuta grazie alla collaborazione tra le istituzioni e a vantaggio dei cittadini. "Grazie a questi affidamenti, di durata quadriennale, verrà garantita la possibilità di eseguire i lavori sulle strade e sulle autostrade dell'isola in modo rapido e tempestivo, cioè nel momento in cui si manifesta la necessità, senza così dovere espletare una gara d'appalto per ogni singolo intervento: una procedura studiata e messa in atto per consentire un notevole risparmio di tempo e una maggiore efficienza della rete viaria", ha detto, spiegando che ogni gara prevede un investimento complessivo di cinque milioni di euro. "Pertanto, in questa prima tornata di gare sono stati affidati i primi 30 milioni di euro: con l'espletamento delle ulteriori sei gare d'appalto, i milioni per il risanamento strutturale di opere sulla rete stradale e autostradale siciliana saranno complessivamente sessanta", ha concluso. (Com)