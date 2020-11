Covid: Corvino (Ospedale del Mare), situazione degenera con persone in attesa di ricovero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi vediamo quello che succede nei pronto soccorso. Ho 8 ricoverati in subintensiva e 10 in intensiva per Covid". Lo ha dichiarato Mariella Corvino, direttrice sanitaria dell'Ospedale del Mare di Napoli, intervenendo nella trasmissione "Babra e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Al nosocomio napoletano Corvino denuncia che "la situazione degenera con persone di oltre 60 anni con altre patologie e abbiamo persone in attesa, sospetti e conclamati di Covid. L'età media è di 53-54 anni oltre ai più anziani con altre patologie. Il virus non risparmia nessuno". Poi un messaggio ai giovani: "i ragazzi non si rendono conto che bisogna evitare feste e assembramenti, credono di poter affrontare il virus ma non è così. Sono d'accordo con Zuccarelli, bisogna prendere decisioni. De Luca aveva ragione nel fare un lockdown". Sulle cause del contagio Corvino precisa che "la scuola non ha inciso ma è dovuto al fatto che i ragazzi spostandosi prendono i mezzi per arrivare a Napoli anche dalla provincia". Sulla medicina territoriale ha detto: "deve fare la sua parte ma bisogna dar loro i mezzi" si unisce il problema che "vengono persone in pronto soccorso per qualsiasi motivazione, noi non abbiamo solo il Covid ma anche pazienti con altri sintomi". Infine lancia appello ai cittadini: "quando vedo persone senza mascherina mi fa rabbia per quello che viviamo ogni giorno. Il virus esiste e dobbiamo combatterlo. L'unico modo per contrastarlo è indossare sempre la mascherina e poi ancora lavare le mani ed essere distanziati". (Ren)