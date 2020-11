Irpinia: Coldiretti, bene via libera Ministero a modifica disciplinare vini Docg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Irpinia consolida la sua vocazione di territorio vocato ai grandi vini grazie al primo via libera alle richieste di modifica del disciplinare delle Docg". Lo ha affermato Francesco Acampora, presidente di Coldiretti Avellino, all'accoglimento da parte del Ministero dell'Agricoltura, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delle proposte fortemente caldeggiate da Coldiretti anche sul piano nazionale e sostenute dal Consorzio di Tutela Vini d'Irpinia e dalla Regione Campania. Per il Taurasi Docg, come si legge in una nota, è stato chiesto di eliminare l'aggettivo "rosso" anche per il Riserva e l'inserimento della menzione "vigna". Per il Fiano di Avellino Docg è stata chiesto l'inserimento della nuova tipologia "Riserva" e di eliminare la dicitura "vino bianco" dopo il nome della denominazione. È stato chiesto l'inserimento del periodo minimo di invecchiamento per la tipologia "Riserva" e la data da cui decorre tale periodo. Infine, per quanto riguarda il sapore, è stato chiesto di adoperare il termine "secco", oltre alle caratteristiche al consumo per la nuova tipologia "Riserva". (segue) (Ren)