Piemonte: Regione, vertice con ministro De Micheli su grandi opere, decreto pronto per avvio cantiere Asti-Cuneo (3)

- Aggiornamento importante anche per il ripristino della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza. "Oggi - ha sottolineato il Ministro - sono attivi due treni sul fronte ferroviario. Il ripristino della ferrovia è previsto per il mese di febbraio. Stiamo cercando di accelerare l’intervento, ma il cantiere in una stagione invernale procederà in maniera meno rapida. Anche per il rafforzamento del servizio rivolto ai lavoratori pendolari e ai turisti ci sono più ipotesi che stiamo valutando con RFI e che proporremo agli amministratori locali nel 2021. Dovrà essere un investimento però condiviso con la Francia". A fine mattina è stato inoltre fatto il punto sulla situazione del ponte crollato a Romagnano Sesia nell’alluvione del 2 e 3 ottobre con i sindaci, le istituzioni e i tecnici dei territori novaresi e vercellesi colpiti dalla calamità. L’attenzione è stata concentrata sui tempi necessari per la realizzazione di un ponte funzionale al collegamento tra le province di Novara e Vercelli, da cui discende anche la decisione del percorso da realizzare. L’assessore Gabusi ha ricordato le questioni sul tavolo: "Da un lato – ha sottolineato – abbiamo la necessità della realizzazione del ponte definitivo, ammesso che ci sia la copertura economica, che potrebbe richiedere anche due anni e mezzo e dall’altro la possibilità di avere rapidamente un ponte provvisorio utilizzando una copertura sul ponte ferroviario esistente. Ma c’è anche la possibilità di un ponte a noleggio prospettata dai sindaci di Romagnano e Gattinara, certamente oneroso. In ogni caso non possiamo attendere i tempi ordinari, è necessario un percorso commissariale tipo “Ponte Morandi” che ci consenta di superare almeno le difficoltà amministrative". La prossima settimana è convocata una riunione tecnica per definire i tempi per la progettazione e costruzione del ponte definitivo, dai quale discenderà la decisione sulla necessità o meno di un ponte provvisorio. Da valutare infine, secondo l’assessore Gabusi, in aggiunta la possibilità di commissariamento della Pedemontana dove è inserito un ponte già progettato. Disponibilità da parte della Ministra ad un approfondimento in questo senso. (Rpi)