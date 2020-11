Proietti: Poggio, grande osservatore dei caratteri italiani, lavorò molto a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni volta che irrompeva sulla scena con un nuovo personaggio alla fine scoprivamo sempre qualcosa di noi che prima non conoscevamo". Così l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, si unisce al cordoglio della famiglia e dell’Italia per la scomparsa di Gigi Proietti. "Era un grande osservatore e ritrattista dei caratteri italiani, per 60 anni ha raccontato il suo tempo con angolazioni critiche ma sempre col sorriso, mattatore sulla scena e maestro in teatro. Ha fatto divertire adulti e bambini, e alla fine ci riconoscevamo un po’ tutti nei suoi ritratti come quello del Maresciallo Rocca, umano ironico e profondo". "Lavorò molto con la Rai di Torino - ha aggiunto Poggio - con la quale realizzò nel 1974, tra le altre cose, un’edizione televisiva di Sandokan tratta dal romanzo di Emilio Salgari".(Rpi)