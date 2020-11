Covid: Rescigno (Fd'I), De Luca attivi subito figura security manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Campania attivi subito negli ospedali la figura del security manager”. E’ quanto chiede in una nota Carmela Rescigno, vice-responsabile nazionale Sanità di Fratelli d’Italia. “È’ un appello che rivolgo al governatore della Campania Vincenzo De Luca: si tratta - spiega Rescigno – di una figura professionale che abbia i requisiti specifici, le capacità e le competenze per sovraintendere all’attuazione di tutti gli obiettivi di sicurezza e alla salvaguardia del sistema organizzativo sanitario delle strutture ospedaliere. E’ indispensabile garantire in questa fase la sicurezza degli operatori sanitari. Gli ospedali devono essere luoghi sicuri e non focolai di contagi”, conclude Rescigno. (Ren)