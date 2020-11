Infrastrutture: Viveracqua Hydrobond 2020, conclusa terza emissione per 248 milioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’operazione conclusa oggi a favore di Viveracqua e in sinergia con gli altri investitori istituzionali, consente di supportare finanziariamente i piani di crescita di sei operatori del consorzio veneto e conferma il nostro ruolo al fianco delle imprese italiane per generare un impatto positivo su tutto il territorio e per migliorare la vita dei cittadini: il bond emesso rappresenta un nuovo strumento finanziario con cui Cdp contribuisce allo sviluppo sostenibile del paese”, ha continuato l'amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo. Siamo lieti, ha dichiarato poi l'amministratore delegato di Banca Finint Giovanni Perissinotto, di aver sostenuto le società del Consorzio Viveracqua nei loro ambiziosi piani d’investimento, specialmente in uno scenario difficile come quello determinatosi con la pandemia. "Questa emissione dimostra la validità dello strumento già utilizzato nel 2014 e 2016 in forma sistemica, utile a finanziare, a condizioni estremamente competitive di durata e tasso, ambiziosi programmi infrastrutturali a beneficio della collettività”, ha spiegato. L'operazione, ha concluso l'Ad di Kommunalkredit Bernd Fislage, presenta tutti gli elementi su cui abbiamo costruito la nostra attività nei settori delle infrastrutture e dell’energia, con al centro la nostra mission di “creare una miglior vita quotidiana”. "Nonostante l’accesso a fonti d’acqua pulite e sicure sia dato per scontato in buona parte del mondo, la ristrutturazione ed il miglioramento di queste infrastrutture rimane un fondamento della costruzione di un futuro sostenibile per la nostra società”, ha detto. (Com)