Proietti: ex assessore Cultura regione Abruzzo Febbo su scomparsa attore

- "Il maestro Gigi Proietti improvvisamente ci lascia e da oggi la sua encomiabile ironia diventerà un patrimonio della cultura italiana e non solo. Ricordo come, agli inizi degli anni 2000, in qualità di membro del Cda del Teatro Stabile dell’Aquila, ho avuto la fortuna di conoscere la grandezza, la competenza e il talento di Proietti, nella sua qualità di direttore, e da abruzzese sono orgoglioso che anche la mia terra e la regione Abruzzo abbiano potuto apprezzare e far tesoro delle sue irripetibili qualità artistiche". Questo il commento del consigliere regionale di Forza Italia ed ex assessore alla Cultura Mauro Febbo. (Gru)