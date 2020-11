Abruzzo: Paolucci (Pd), Marsilio minimizza su dati pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Marsilio venga a riferire in V Commissione qual è la reale situazione dell'Abruzzo sul fronte Covid. È impensabile che per giorni l'esecutivo minimizzi sia sulla gestione sia sulla disponibilità dei posti letto, salvo poi prendere improvvisamente coscienza della gravità della situazione per bocca del presidente, che ieri non solo ha dichiarato satura la capacità di assorbimento dei malati da parte delle strutture sanitarie regionali, ma ha anche detto che ci si prepara a dover prendere decisioni dolorose e sottrarre spazi di cura ad altre patologie per assicurare spazi e cure ai malati. Ma fino a ieri Marsilio, dove ha vissuto? Come fa a dichiarare il 31 ottobre che tutto è sotto controllo e smentire se stesso il giorno dopo, primo novembre? E soprattutto, venga a riferire in Commissione, perché questa situazione dà ragione alle denunce inascoltate che come centrosinistra da tempo facciamo sull'assenza di governance regionale della sanità e sulle relative falle nel tracciamento del virus e per le quali abbiamo chiesto una commissione Salute urgente, un confronto dentro le istituzioni per avere dati credibili e verificabili", duro il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci sull'incalzare della seconda ondata dei contagi. (segue) (Gru)