La Maddalena: sindaco Lai a "Nova", elezione momento impagabile ma anche grande responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sensazione impagabile ma anche una grande responsabilità. Con queste parole Fabio Lai, neo sindaco di La Maddalena, commenta la sua recente elezione. "Essere il più giovane sindaco di La Maddalena da quando esiste il sistema dell’elezione diretta è una sensazione impagabile che mi fa sentire sulle spalle un peso doppio. Prima o poi in politica si arriva allo scontro generazionale e per noi è fondamentale dare risposte", ha detto il neo primo cittadino che poi presenta il suo programma politico. "I punti fondamentali del nostro programma sono la valorizzazione della nautica da diporto tramite la nascita della prima Accademia nautica che offra corsi post diploma per operatori di porti turistici, personale del diporto e delle mercantili", spiega Lai, che punta chiaramente a dare un nuovo impulso a La Maddalena anche dal punto di vista del lavoro. "Potenziamento del turismo culturale e di quello scolastico sono fra le nostre priorità. Valorizzeremo i grandi nomi locali del passato come nessuno mai prima d’ora", prosegue il neo sindaco. (segue) (Les)