Napoli: Pianese (Coisp), violenze a forze dell'ordine non possono diventare normalità

- “Le aggressioni quotidiane alle forze di polizia non possono diventare un fatto scontato: non possiamo accettare che la pubblica opinione, e sopratutto chi ha responsabilità di governo, consideri normale che le donne e gli uomini in divisa siano costantemente bersaglio di azioni violente”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Quanto accaduto ieri sera a Napoli, dove un gruppo di nigeriani che festeggiava Halloween contravvenendo a tutte le norme di prevenzione al Covid ha aggredito i poliziotti intervenuti per far rispettare la legge, non può restare senza risposta da parte delle istituzioni. E’ necessario che in casi come questi si proceda all’immediata espulsione dei responsabili. Chiederemo percio una modifica in tal senso al decreto sicurezza già venerdì prossimo, quando saremo auditi in commissione Affari Costituzionali alla Camera”, ha concluso Pianese.(Ren)