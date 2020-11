Trasporto aereo: Enac, Dta e comune di Bari insieme per monitorare territorio con droni e satelliti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo soddisfatti per il consolidamento di una collaborazione che dura ormai da anni: abbiamo lavorato intensamente e congiuntamente al comune di Bari per far diventare il capoluogo pugliese la prima città del Mezzogiorno che opererà come test range per sperimentare servizi e soluzioni aerospaziali quali droni e satelliti", ha aggiunto Giuseppe Acierno, presidente del Dta. "Questo ruolo, che si colloca oggi in una road map nazionale disegnata e definita da Enac e dal ministero dell’Innovazione, rilancia la vivacità di un Mezzogiorno in grado di cogliere e sviluppare dal basso progetti ambiziosi e innovativi e genera nuove opportunità per giovani e cittadini”, ha aggiunto. L'accordo, ha dichiarato poi il vicesindaco e assessore alla Trasformazione digitale del comune di Bari Eugenio Di Sciascio, si inserisce perfettamente nella strategia della amministrazione volta da un lato a rendere la città sempre più capace di essere “senziente attraverso diversi canali di raccolta e analisi di dati, dall’altro consente a Bari di proporsi come città di riferimento per sperimentazioni innovative per smart logistics nell’ambito dell’urban air mobility, a beneficio dei cittadini e delle imprese del territorio”. (Com)