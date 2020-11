© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Stefano Allasia ha convocato il Consiglio regionale del Piemonte in videoconferenza per martedì 3 novembre (orario 10-18) con, all’ordine del giorno, la delibera sul dimensionamento scolastico e numerosi atti d’indirizzo. Alle 9.30 è previsto il sindacato ispettivo e, alle 14, il question time. Proseguono in videoconferenza anche gli altri impegni istituzionali. (Rpi)