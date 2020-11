© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel quartiere Mergellina, a Napoli, intorno alle 23 di ieri. Il fatto è avvenuto in via Cucca, non lontano dall'abitazione di un uomo, già noto alle Forze dell'ordine, proprietario di uno chalet. Secondo i primi rilievi a compiere il gesto criminale sarebbero stati due uomini in scooter. Sul posto sono stati rinvenuti due bossoli 765 e una ogiva. Nei pressi del luogo(Ren)