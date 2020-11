Sanità: Caldoro, medicina territoriale senza strumenti, errore di De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una cosa gravissima per due argomenti - aggiunge Caldoro - sono finiti i tetti di spesa anche in regime di blocco delle prestazioni. Con il Covid sono stati fermati i ricoveri ordinari e quindi avrebbero dovuto aumentare i tempi di prestazione. Invece non c'è più la copertura economica e quindi c'è un'incapacità di gestione della spesa. Ora il privato è stato chiamato a collaborare per l'emergenza". Sul Dpcm in arrivo Caldoro chiede moderazione: "mi auguro che dal Governo ci sia equilibrio sulle decisioni. Il lockdown totale sarebbe un fallimento. La scuola è l'ultimo presidio che deve essere chiuso. Vanno fatte cose equilibrate, lasciare le attività produttive e gli istituti scolastici. In Campania abbiamo un'orgia di ordinanze, siamo a 87, fatte da 2-3 persone con chi non ha competenza di programmazione sanitaria. Non c'è stato mai un confronto nonostante la nostra disponibilità a fare proposte (Ren)