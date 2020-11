Infrastrutture: Viveracqua Hydrobond 2020, conclusa terza emissione per 248 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello di oggi è un risultato che ci consentirà di sostenere, senza rallentamenti, gli investimenti di cui il comparto idrico ha bisogno e che sono anche un volano fondamentale per l'economia dei nostri territori: i 700 milioni di euro di nuove opere che vedranno l'avvio grazie a questa emissione si aggiungono ai 539 in cantieri già realizzati a partire dal 2014 grazie alla prima e alla seconda emissione Hydrobond, per un totale di oltre 1,2 miliardi investiti in Veneto per migliorare le reti e gli impianti, offrire un servizio più efficiente ai nostri utenti e alzare gli standard di tutela ambientale", ha aggiunto. "Sono particolarmente orgoglioso per questa operazione: la Bei è stata a fianco del consorzio Viveracqua sin dalla nascita e insieme abbiamo creato una struttura finanziaria innovativa a livello europeo, che permette di far arrivare i vantaggi della nostra finanza anche a società locali di medie o piccole dimensioni radicate nel territorio", ha aggiunto il vicepresidente della Bei Dario Scannapieco, sottolineando che sono stati attivati complessivamente investimento per un miliardi di euro in un settore che riguarda tutte le imprese e famiglie del Veneto. (segue) (Com)