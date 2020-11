Napoli: festa abusiva e aggressione a Forze dell'ordine, arresti e denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate ieri sera a Napoli a seguito degli scontri scoppiati tra le Forze dell'ordine e un gruppo di nigeriani che avrebbero organizzato una festa in via Michele Morelli. In spregio alle misure anti-Covid al piano terra di un edificio erano accalcate 200 persone, compresi alcuni minori, privi di mascherine e altri dispositivi di protezione. Quando gli agenti hanno provato a sgomberare l'edificio sono stati aggrediti da una decina di persone. Il bilancio è di otto agenti feriti o contusi e danni a tre autovetture. Tre nigeriani tra i 31 e i 34 anni sono stati arrestati per lesioni, resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e 5 i denunciati per gli stessi reati. Tra gli indagati anche un irregolare sul territorio nazionale. Denunciati anche due napoletani, estranei alla festa abusiva, che avrebbero ingiuriato gli agenti dalla propria abitazione. Il locale è stato sottoposto a sequestro.(Ren)