Sardegna: dalla Regione oltre 62 milioni di euro per la nuova flotta ferroviaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante il momento difficile che stiamo vivendo e il grande sforzo in atto sul fronte sanitario, la Regione non si ferma e continua a lavorare per il futuro e la qualità del trasporto – ha spiegato il presidente Christian Solinas -. Con la rimodulazione del piano di investimenti proseguiamo nel percorso di rinnovo totale del parco viaggiante dei treni sardi. La Sardegna attualmente dispone di tanti mezzi datati, con un'età media tra le più elevate d'Italia. Grazie all'aumento della disponibilità economica sarà possibile dotare i territori di infrastrutture efficienti con conseguenti risparmi in termini di investimenti in manutenzione ciclica e revamping". (segue) (Rsc)