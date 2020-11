Sardegna: dalla Regione oltre 62 milioni di euro per la nuova flotta ferroviaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incremento della disponibilità economica a disposizione del Contratto consente l'acquisto di ulteriori 4 unità Dmu (Diesel multiple unit) rispetto alle 8 Dmu inizialmente previste dal Contratto, per complessivi 12 Dmu; di effettuare l'acquisto di tutti i 12 treni Dmu con capacità maggiori, 300 posti, rispetto a quella a 200 posti originariamente prevista; l'acquisto delle 12 unità in configurazione ibrida (unità diesel elettriche, dotate di pantografo utilizzabile nelle tratte in futuro elettrificate e con batterie utilizzabili anche per percorrere l'ultimo tratto su linee non elettrificate, evitando l'uso di carburante nei centri abitati, nonché utili per il ricovero del treno senza necessità di materiale rotabile di soccorso); l'acquisto di 2 nuove locomotive diesel per il sistema di soccorso a supporto della restante flotta; il completo rinnovo della flotta, che vedrebbe così l'immissione in servizio di 22 nuovi treni che si aggiungerebbero ai 10 Minuetto e agli 8 Atr che verranno mantenuti in servizio, per un totale di 40 treni entro il 2022. (segue) (Rsc)