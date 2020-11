Covid: Mastella, lockdown è sempre più vicino e necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo ormai che più passano le ore e più si prende consapevolezza che il lockdown non è più una categoria del se ma del come. 31mila nuovi casi, i medici ospedalieri disperati, anche da noi, quasi tutte le Regioni al collasso, anche il Veneto con i suoi tremila contagiati è in affanno". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "La Francia che era dietro di noi ora ci ha anticipato. Le opzioni sono o quella già da noi sperimentata o quella transalpina che lascia aperte le scuole, chiude il resto ma tiene aperte le attività produttive. Se si resta nel limbo e con la curva dei contagi che cresce ormai in modo esponenziale, il virus potrebbe superare in velocità il decreto ristori e quindi le misure sarebbero in parte sterilizzate ed inefficaci con nuove collere sociali". (Ren)