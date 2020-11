Covid: Piemonte, 750 mila tamponi rapidi a ospiti e dipendenti di Rsa e altre strutture assistenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 1° marzo 2021, in Piemonte, gli ospiti e i dipendenti delle Rsa saranno sottoposti a tampone rapido a scadenza quindicinale: è quanto prevede il piano di controllo e monitoraggio predisposto dalla Regione e illustrato oggi in videoconferenza stampa dal presidente Alberto Cirio e dagli assessori alle Politiche sociali Chiara Caucino e alla Sanità Luigi Genesio Icardi. Lo stesso procedimento sarà utilizzato a cadenza mensile nelle strutture riservate a minori, disabili, malati psichiatrici e affetti da dipendenze. Nel dettaglio, il cronoprogramma comprende: 700.000 tamponi rapidi nelle Rsa e residenze anziani con uno screening ogni 15 giorni (la prima partita da 70.000 è stata consegnata il 26.10, le altre sempre da 70.000 lo saranno il 9 novembre, 23 novembre, 7 dicembre, 21 dicembre, 4 gennaio, 18 gennaio, 1° febbraio, 15 febbraio, 1° marzo); 15.000 nelle residenze per disabili; 12.500 nelle residenze per minori; 20.000 nelle residenze psichiatriche; 5.000 nelle residenze per persone affette da dipendenza. Si tratta di tamponi naso-faringei del tipo che si autoprocessa, e a occuparsene sarà il personale di ciascun ente. In 15 minuti consentono di avere il risultato, che è certo nel caso di esito negativo mentre richiede un tampone molecolare di verifica se l’esito è positivo. “Questa attività di controllo preventivo si aggiunge e non sostituisce quella in carico alle aziende sanitarie, che prosegue normalmente, perché ci interessa tutelare le strutture che ospitano le persone più fragili - ha dichiarato il presidente Cirio -. Le residenze per anziani saranno testate ogni quindici giorni, le comunità protette una volta al mese, perché gli studi dicono che il rischio per gli anziani è doppio rispetto alle altre realtà. Il Piemonte - ha aggiunto - non ha aspettato il Governo e ha comprato in estete 2,4 milioni di test rapidi, 1 milione dei quali già nella disponibilità del Dirmei e delle aziende sanitarie”. (segue) (Rpi)