Covid: report Iss-ministero Salute, in alcune zone superata soglia critica occupazione aree mediche

- Questa settimana, "per la prima volta è stato segnalato il superamento in alcuni territori della soglia critica di occupazione in aree mediche (40 per cento) ed esiste un’alta probabilità che 15 Regioni/Province autonome superino le soglie critiche di terapia intensiva e/o aree mediche nel prossimo mese". E' quanto si legge nel report settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute relativo al periodo 19-25 ottobre. "Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è salito da 750 (18/10) a 1.208 (25/10); mentre il numero di persone ricoverate in aree mediche è passato da 7.131 (18/10) a 12.006 (25/10)", si legge ancora nel testo. (Rin)