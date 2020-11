Covid: De Luca, si valuti con massima attenzione se fare a Nola Covid hospital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A direttore generale dell’Asl Na3 di verificare con massima attenzione possibilità che ci sono con Nola per intero complesso in Covid Hospital. Verifica sia più attenta possibile avendo fatto accordo con case private, spero di non trovare nuovi articoli di giornale. Se costruite i posti letto col Lego li venga a fare in Campania. è qualcosa di sconvolgente". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)