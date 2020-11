Covid: Bonaccini, ok Conferenza Stato-Regioni ad accordo con medici di medicina generale e pediatri per tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la ratifica in sede di Conferenza Stato-Regioni di oggi, "ora possiamo dare il via alla fase operativa dell’accordo per l’esecuzione dei test rapidi di accertamento del Covid da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri", ha dichiararlo il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Un passaggio fondamentale, prosegue Bonaccini, "per far partire il rafforzamento e il potenziamento delle attività di prevenzione e controllo del contagio in modo più capillare sul territorio". Il presidente ha voluto rinnovare "il ringraziamento ai sindacati e a tutti coloro che hanno permesso di arrivare a questi Accordi collettivi nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19 e consentire l’effettuazione dei test antigenici rapidi ai Mmg e Pls" e ha assicurato che "stiamo già verificando i quantitativi e le modalità di distribuzione dei test. Infatti in collaborazione con il ministero della Salute e l’Agenas sono già stati avviati in contemporanea i Tavoli tecnici che si occuperanno della quantificazione dei fabbisogni e della distribuzione dei test antigenici". (Com)