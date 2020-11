Trasporti: Bonaccini, su Tpl bene intesa su anticipo risorse venerdì 30 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Rilancio stanzia in totale 900 milioni di euro per le perdite del trasporto pubblico locale, ma queste risorse non sono sufficienti per coprire tutti i mancati ricavi, compresi la rimodulazione della domanda di trasporto e gli oneri finanziari derivanti dall’adozione delle misure di prevenzione e protezione dei servizi. Dunque, sottolinea Bonaccini, "per contenere la pandemia nel Trasporto pubblico locale è comunque fondamentale che governo e Regioni continuino a lavorare con spirito di leale collaborazione". Il presidente ha rinnovato la necessità "di evitare gli assembramenti degli utenti, in particolare su metro e autobus, e di prevedere fasce orarie diversificate di entrata e uscita sia per le scuole che per il lavoro di alcune categorie. Nel contempo va favorita la didattica a distanza e lo smart working, non solo nel pubblico ma anche nel settore privato". (Com)