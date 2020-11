© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda terapie intensive, a marzo massimo 135 pazienti. Già oggi abbiamo 164 ricoveri e ripeto, non siamo al livello più alto. Il peggio deve ancora venire". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)