Covid: Piemonte, 23 decessi e 2719 contagi nelle ultime 24 ore

- Sono 23 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. I contagi segnalati nella Regione nelle ultime 24 ore, invece, sono 2719. Questi i dati comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale. Il totale, in Piemonte, sale così a 4355 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 710 Alessandria, 265 Asti, 226 Biella, 423 Cuneo, 413 Novara, 1909 Torino, 233 Vercelli, 134 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Il numero di casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, invece, sale a 67.749. Dei 2719 registrati oggi sono 1230 (45%) gli asintomatici: 233 sono stati scoperti nelle Rsa, 352 in ambito scolastico, 2134 tra la popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6477 positivi ad Alessandria, 3337 Asti, 2192 Biella, 8438 Cuneo, 5621 Novara, 35.989 Torino, 2573 Vercelli, 1945 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 490 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 687casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)