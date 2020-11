Covid: report Iss-ministero Salute, cinque Regioni a rischio trasmissione non controllata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana di monitoraggio (19-25 ottobre) 11 Regioni/Province autonome sono classificate "a rischio elevato di una trasmissione non controllata di Sars-­CoV-­2". E' quanto si legge nel report settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute. "Di queste, cinque sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale in quanto non valutabili in modo attendibile perché la completezza del dato di sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione. Altre 8 Regioni/Province autonome - spiega ancora il report - sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese". (Rin)