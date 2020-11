Covid: Piemonte, didattica a distanza al 100 per cento nelle scuole superiori, mezzi pubblici pieni al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Didattica a distanza al 100% in tutte le scuole superiori e mezzi pubblici pieni al massimo al 50% della loro capacità. È quanto prevede l'ordinanza firmata in queste ore dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che sarà in vigore da lunedì 2 novembre fino al 24 novembre su tutto il territorio regionale. Nelle scuole superiori l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza per tutte le classi del ciclo di istruzione, fatte salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali. Sempre da lunedì per il trasporto pubblico di linea urbano, extraurbano e ferroviario di competenza della Regione Piemonte è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti previsti dalla carta di circolazione del singolo mezzo, con utilizzo prioritario dei posti seduti, demandando, per il trasporto di linea urbano, agli organi competenti - entro il 4 novembre 2020 - l’introduzione di servizi aggiuntivi a carico della Regione Piemonte, laddove in base ai dati riscontrati emergano particolari esigenze. (segue) (Rpi)