Sardegna: dalla Regione oltre 62 milioni di euro per la nuova flotta ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della giunta regionale alla delibera che prevede di integrare e modificare il Contratto di servizio stipulato nel 2017 della durata di 9 anni, 2017-2025, tra la regione Sardegna e Trenitalia. Nello specifico, viene aggiornato il volume complessivo degli investimenti del Contratto posti a carico della Regione, che passa dai primi 9 milioni e 400mila euro a una dotazione finanziaria complessiva di 62 milioni e 300mila euro per effetto dei 52 milioni e 900mila euro delle risorse definite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), previste dal "Piano di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario". (segue) (Rsc)