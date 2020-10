Covid: De Luca, siamo passati dai 4mila di marzo a 40mila contagi in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Disponibili 250 posti in terapia intensiva, un 40 percento di posti liberi. Devo chiarire a scanso di altre aggressioni mediatiche che aumentiamo la disponibilità a mano a mano che ne cresce la necessità per evitare di spostare personale a non fare nulla. A marzo la punta è stata di 622 a oggi 1.300 ricoveri, il doppio. A marzo 4mila positivi, oggi 40mila. Moltissimi asintomatici ma voglio chiarire che questi contagiano. Aumento perché come ha ripetuto professore Galli, che ha caratteristica rara di essere uomo libero, avendo riaperto tutto abbiamo uniformato il Paese". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)