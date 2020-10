Covid: De Luca, su reti pubbliche trasmissioni con cavernicoli volgari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sapete abbiamo chiuso per primi in Italia le scuole. Anzi abbiamo bloccato didattica in presenza a fronte di dati drammatici del contagio. Mi è capitato di ascoltare interviste a qualche mamma. Io non ho incontrato neanche una mamma che di fronte a questi dati si sia detta disponibile a portare figli a scuola. Eppure una bella mammina a un giornalista ha risposto ‘la mia bambina piangendo ha detto voglio andare a scuola’. Credo sia l’unica bambina al mondo che sente la mancanza degli endecasillabi. Povera figlia, cresciuta con latte al plutonio". Lo ha spiegato il governatore campano De Luca in una diretta social: "Un altro servizio tv, sulla rete del servizio pubblica dove si fanno le trasmissioni con cavernicoli e genti vestite con le pelli di capra, nessun limite alla volgarità. Prendono immagine di dieci giorni prima per poter dire che c’è un dramma che non c’era un posto letto".(Ren)