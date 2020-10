Covid: De Luca, tamponi solo a chi fornisce numero cellulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho detto ai laboratori di fare i tamponi solo a chi lascia il cellulare. C’è chi non lo dà, o dà il fisso. Ci segnalano che alcuni laboratori non comunicano all’Asl i risultati e preferisce non far sapere se positivi. Abbiamo chiesto carabinieri di accertare: questo è un reato. Faremo di tutto per combattere questi comportamenti irresponsabili". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)