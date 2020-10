Campania: Ronghi (Cnal), regionalizzazione sistema sanitario è fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente, soprattutto in Campania, che la regionalizzazione del sistema sanitario nazionale è stata un fallimento e che la competenza esclusiva in materia va riportata allo Stato". Lo ha affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi: "Il dramma della pandemia ha dimostrato che è necessaria una strategia ed un coordinamento unitario a livello nazionale della sanità pubblica, che garantisca livelli di assistenza paritari e di qualità in tutte le Regioni e l'adozione di scelte strategiche fondamentali ed indispensabili per difendere e valorizzare il nostro servizio sanitario nazionale". (segue) (Ren)