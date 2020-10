Whirlpool: Cantalamessa (Lega), governo lontano da problemi reali delle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo è lontano da problemi reali come il lavoro e il sostegno ad aziende e famiglie. Il caso Whirlpool è emblematico. Nessun coinvolgimento dell'opposizione per trovare soluzioni comuni. A pagarne le spese i lavoratori napoletani dello stabilimento di via Argine. Conte e i suoi ministri presi in giro da multinazionale per l'ennesima volta. La mancanza di un serio e credibile piano industriale relega il Mezzogiorno ad una comparsa in un film triste, dal finale già scritto". Lo ha detto in una nota il deputato Lega Gianluca Cantalamessa. (Ren)