Sardegna: protesta latte, procura di Oristano chiede rinvio a giudizio per 38 allevatori (2)

- A dare il via alle indagini le proteste avvenute ad Abbasanta nel 2019 durante la mobilitazione dei pastori per ottenere un prezzo congruo del latte, culminate con blocchi stradali e con cisterne bloccate e svuotate del carico destinato ai caseifici. L'avvocato Cristina Puddu, che difende numerosi indagati, ha ottenuto dalla procura di ricevere gli atti del procedimento tradotti in lingua sarda, come previsto da una deliberazione del Consiglio provinciale di Oristano e da una sentenza della quarta sezione penale della Cassazione. (Rsc)