Infrastrutture: De Micheli, investimento imponente per porto Palermo, in piano Italia Veloce potenziamento di tutta la portualità

- Un "investimento imponente" di risorse del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), "quasi 54 milioni per riqualificare il porto di Palermo e potenziare tutte le sue vocazioni, non solo quella turistica e commerciale, ma anche quella industriale”. Lo dice la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, commentando le nuove opere annunciate dall’Autorità portuale di Palermo: un rinnovato terminal aliscafi per le isole Eolie e Ustica, la nuova banchina Sammuzzo, il parcheggio a servizio di capitaneria e dogana, il mooring dolphin in testata del molo Vittorio Veneto, l’avvio della a riqualificazione del molo trapezoidale con l’incremento dell’occupazione del terminal. “Gli interventi presentati oggi dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale vanno nella direzione strategica indicata dal ministero, quella del rafforzamento competitivo di tutta la portualità italiana che abbiamo inserito nel piano Italia Veloce", continua Micheli. "In un paese collocato al centro del Mediterraneo come il nostro, con i due terzi dei confini a coste, possiamo considerarci un grande hub naturale. Le merci che viaggeranno via mare nei prossimi anni sono destinate ad aumentare nel Mediterraneo, si stima fino a un volume di 450 miliardi di euro. Dobbiamo farci trovare pronti perché la valorizzazione dei nostri porti sarà una delle chiavi per l’uscita dalla crisi economica causata dalla pandemia”, osserva De Micheli. “Voglio complimentarmi con l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale e con il presidente Monti - conclude - per lo sforzo compiuto e i progetti che ridisegneranno il volto del terminal siciliano”. (Com)