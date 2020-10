Covid: Piemonte, accordo Regione-strutture private, disponibili 4500 posti letto in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accordo siglato dalla Regione Piemonte con le case di cura private accreditate. Quelle che daranno la loro disponibilità potranno diventare strutture Covid dedicate, oppure praticheranno prestazioni urgenti e tempo-dipendenti a supporto degli ospedali. Lo annuncia l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, dopo che questa mattina la Giunta regionale ha approvato l’intesa da lui stesso sottoscritta, rendendola esecutiva. "In questa fase di forte recrudescenza della pandemia – osserva Icardi – dobbiamo mettere a disposizione del Sistema sanitario regionale il maggior numero possibile di posti letto e prestazioni sanitarie non procrastinabili. Le strutture private con le carte in regola per darci una mano ci sono e sono disponibili a farlo. Con il blocco delle attività ordinarie non urgenti (visite, esami, prestazioni ambulatoriali) disposto dal Dipartimento di emergenza delle malattie infettive (Dirmei) su tutto il territorio regionale, la Sanità si trova a serrare le fila e deve poter far ricorso a strutture ausiliarie che possano alleggerire la pressione sugli ospedali". In Piemonte i posti letto nelle strutture private accreditate sono circa 4.500. (segue) (Rpi)